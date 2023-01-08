Milletvekili Esgin müjdeyi verdi... Filibe'ye tarifeli uçuşlar başlıyor

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye'den Bulgaristan Filibe'ye ilk kez tarifeli uçuşun 18 Şubat'ta başlayacağının müjdesini verdi.BURSA (İGFA) - Bulgaristan'ın Plovdiv ve Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentlerine seferler düzenlenmesi konusunda adımlar atıldığını ve Plovdiv uçuşlarının gündemlerindne hiç çıkmadığını ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, A Planı olarak mücadelesini sürdürdükleri Bursa-Plovdiv uçuşlarına yönelik sürecin devam ederken B planını devreye aldıklarını söyledi.

Milletvekili Esgin, haftada 2 kez karşılıklı olarak İstanbul Sabiha Gökçen'den Plovdiv uçuşlarının 18 Şubat 2023 tarihi itibariyle başlayacağını Bursa'da Tunaboyluılar ve Deliormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ne yaptığı ziyarette müjdeledi.

Asıl hedefin iki yıldan bu yana gündemde tuttuğu Bursa’yı merkez yapacak bir havayolu şirketi kurulması yönünde olduğuna dikkati çeken Milletvekili Esgin, Bursa-Plovdiv uçak seferleri için Bursa'daki havayolunun da canlandırılması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini ve bu konuda THY ile Anadolujet ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Bu gelişmeler sırasında somut bir gelişme yaşandığını kaydeden Milletvekili Esgin, Pegasus firması ile B planını devreye aldıklarını kaydederek, haftada iki kez karşılıklı Sabiha Gökçe Havalimanı'ndan Plovdiv seferlerine başlanacağını söyledi.

https://twitter.com/mustafaesgin016/status/1612094619008868362