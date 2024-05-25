Milletvekili Bakırlıoğlu ve Akhisar OSB’den Başkan Zeyrek’e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar OSB Başkanı Ali Çınarlı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Zeyrek’ten çok ümitli olduklarını belirten Çınarlı, hayırlı olsun dileklerini iletti. MANİSA (İGFA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar OSB Başkanı Ali Çınarlı, Akhisar OSB Müdürü Mete Demir ve beraberindeki heyet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Gerçekten zorlu bir görev, sorumluluğu çok büyük. Siz Akhisar’da 5 yıldır bunun faydalarını görüyorsunuz ama Manisa merkezde yaklaşık 75 yıl olmuş. Manisa, çok özlemle beklenilen bir yerdi. Ama çok şükür bunu yapabilecek güce ve ekibe sahibiz. Bizim duruşumuzu, anlayışımızı, zihniyetimizi, hem bizimle birlikte çalışan mesai arkadaşlarımız, hem de vatandaşlarımız çok kısa bir sürede görecekler. Biz adaletli olacağız, eşitlik ilkesinden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Şeffaf ve ulaşılabilir olacağız. Bu dört madde, bizim olmazsa olmazımız” dedi.



SANAYİCİLERLE İRTİBAT HALİNDEYİZ Sanayicilerle sürekli görüştüklerini ve irtibat halinde olduklarını belirten Başkan Zeyrek, “Öncelikle sanayiciyi kalkındırmak gerekiyor. Onları anlamak gerekiyor. Bu noktada mutlaka sizin de projeleriniz vardır. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, imkanlarımızı, yetkilerimizi bu yönde kullanacağız” diye konuştu.

SİZLERDEN ÇOK ÜMİTLİYİZ Hayırlı olsun dileklerini ileten Akhisar OSB Başkanı Ali Çınarlı da, “Özlem duyduğumuz bir belediyecilik var. Nasıl Avrupa’ya gidince sosyal demokrat belediyeciliği görüyorsak, gerçekten de bu belediyeciliği Besim Başkanda bulduk. Sizin dediğiniz gibi Akhisar’da bu özlemimiz yapılan işlerle biraz azaldı. Ama Türkiye genelinde bu şansı, çok iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Mesleğiniz mimarlık, tekrar dizayn etmek sizin alanınız. Biz sizlerden çok ümitliyiz” ifadelerini kullandı.