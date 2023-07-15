Milletin yazdığı diriliş destanı 7. yılında

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve hafızalardaki sıcaklığını halen koruyan darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye geneli ve yurt dışında bir dizi etkinlikler düzenlenecek.BURSA (İGFA) - 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti.

7 yıl önce FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı vücudunu siper eden Türk halkı; asker, polis, sivil 251 vatandaşını şehit verirken, binlercesi yaralandı.

Boğaz köprüleri darbeci askerlerce tutuldu. Özel Harekat Başkanlığı, MİT yerleşkesi helikopterlerce tarandı. Darbeci hainler TBMM’yi bombalayacak kadar gözlerini kararttı. TRT işgal edilerek darbe bildirisi okutuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece yarısı tarihe geçen konuşmasını yaptı ve ‘Milletimizi meydanlara davet ediyorum’ çağrısında bulundu. Halk sokaklara döküldü. Tanklara karşı durdu. Kahraman astsubay Ömer Halisdemir’in canı pahasına darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurması hainler için sonun başlangıcı oldu.

Başaramayacağını anlayan hainler teslim oldu.

Milletin Destanı'nın 7. yılında dünyaya ‘Yolumuz daima demokrasi’ mesajı verilecek.

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlikler ‘Türkiye Yüzyılının Kahramanları’ temasıyla düzenlenecek.

https://youtu.be/7-8tQdxT0pU

TÜRKİYE YÜZYILININ KAHRAMANLARI...

İletişim Başkanlığı yurt içinde ve yurt dışı etkinliklerde kullanılmak üzere bazı söylemler belirledi. Yurt içindeki etkinliklerde ‘Türkiye Yüzyılı Kahramanları’nın yanı sıra, ‘Vatanın Kahramanları’, ‘Demokrasinin Kahramanları’, ‘Milli İradenin Kahramanları’ ve ‘Milletin Kahramanları’ yurt dışı etkinliklerde ise ‘Victory of Democracy’ ve ‘Heroes of Türkiye Century’ söylemleri ön plana çıkarılacak.

Etkinlikler kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, Konya, Sivas, Diyarbakır ve Erzurum’da LED ekranlarla açık hava sergileri düzenlenecek.

İstanbul Haydarpaşa ve Galata’da gerçekleştirilecek mapping gösterimlerinde 15 Temmuz ruhu yeniden yaşatılacak.

Ankara Kızılay Meydanı, İzmir Konak Gündoğdu Meydanı, İstanbul Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarına yerleştirilecek 3 boyutlu LED kulelerle Türkiye Yüzyılının kahramanlarının mücadeleleri aktarılacak. İstanbul Taksim Meydanında kurulacak deneyim alanı ile de 3 boyutlu ekranlarda 15 Temmuz mücadelesi ve Türkiye Yüzyılının kahramanlarının hikayeleri aktarılacak.

İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle ‘Türkiye Yüzyılının Kahramanları’ temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni giydirilecek.

Ankara’da Beştepe Millet Camii’nde öğle namazı sonrası şehitler için “Mevlit Programı” düzenlenecek ve Diyanet TV’den de canlı yayınlanacak.

15 TEMMUZ GÜNÜ, AKŞAMI VE SONRASINDA NELER YAŞANDI? KRONOLOJİYE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

BURSA İHANETİ UNUTMAYACAK

Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek etkinlikler saat 10.00’da Hamitler Kent Mezarlığı ve Pınarbaşı Şehitliği ziyaretleri ile başlayacak.

Saat 11.00’da UNESCO Meydanı’nda 15 Temmuz konulu oratoryo gösterimi ve fotoğraf sergisi gezilecek. 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen atlı cirit müsabakaları da saat 14.00-17.00 arasında Kestel Dudaklı’da yapılacak.

Milli Birlik Yürüyüşü ise saat 19.30’da Heykel Tarihi Valilik Binası önünden başlayacak.

Saat 20.00’da Demokrasi Meydanı’nda yapılacak tören ise saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Mehter gösterisi, Azerin konseri, kum sanatı gösterileri, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri ve kahramanlık türküleri ve tüm camilerde sela Okunmasıyla sona erecek.