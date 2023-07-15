Son Dakika

Milletin yazdığı diriliş destanı 7. yılında

GÜNDEM 15.07.2023, 04:39
Milletin yazdığı diriliş destanı 7. yılında

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve hafızalardaki sıcaklığını halen koruyan darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye geneli ve yurt dışında bir dizi etkinlikler düzenlenecek.BURSA (İGFA) - 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti.

7 yıl önce FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı vücudunu siper eden Türk halkı; asker, polis, sivil 251 vatandaşını şehit verirken, binlercesi yaralandı.

Boğaz köprüleri darbeci askerlerce tutuldu. Özel Harekat Başkanlığı, MİT yerleşkesi helikopterlerce tarandı. Darbeci hainler TBMM’yi bombalayacak kadar gözlerini kararttı. TRT işgal edilerek darbe bildirisi okutuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece yarısı tarihe geçen konuşmasını yaptı ve ‘Milletimizi meydanlara davet ediyorum’ çağrısında bulundu. Halk sokaklara döküldü. Tanklara karşı durdu. Kahraman astsubay Ömer Halisdemir’in canı pahasına darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurması hainler için sonun başlangıcı oldu.

Başaramayacağını anlayan hainler teslim oldu.

Milletin Destanı'nın 7. yılında dünyaya ‘Yolumuz daima demokrasi’ mesajı verilecek.

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlikler ‘Türkiye Yüzyılının Kahramanları’ temasıyla düzenlenecek.

https://youtu.be/7-8tQdxT0pU

TÜRKİYE YÜZYILININ KAHRAMANLARI...

İletişim Başkanlığı yurt içinde ve yurt dışı etkinliklerde kullanılmak üzere bazı söylemler belirledi. Yurt içindeki etkinliklerde ‘Türkiye Yüzyılı Kahramanları’nın yanı sıra, ‘Vatanın Kahramanları’, ‘Demokrasinin Kahramanları’, ‘Milli İradenin Kahramanları’ ve ‘Milletin Kahramanları’ yurt dışı etkinliklerde ise ‘Victory of Democracy’ ve ‘Heroes of Türkiye Century’ söylemleri ön plana çıkarılacak.

Etkinlikler kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, Konya, Sivas, Diyarbakır ve Erzurum’da LED ekranlarla açık hava sergileri düzenlenecek.

İstanbul Haydarpaşa ve Galata’da gerçekleştirilecek mapping gösterimlerinde 15 Temmuz ruhu yeniden yaşatılacak.

Ankara Kızılay Meydanı, İzmir Konak Gündoğdu Meydanı, İstanbul Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarına yerleştirilecek 3 boyutlu LED kulelerle Türkiye Yüzyılının kahramanlarının mücadeleleri aktarılacak. İstanbul Taksim Meydanında kurulacak deneyim alanı ile de 3 boyutlu ekranlarda 15 Temmuz mücadelesi ve Türkiye Yüzyılının kahramanlarının hikayeleri aktarılacak.

İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle ‘Türkiye Yüzyılının Kahramanları’ temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni giydirilecek.

Ankara’da Beştepe Millet Camii’nde öğle namazı sonrası şehitler için “Mevlit Programı” düzenlenecek ve Diyanet TV’den de canlı yayınlanacak.

15 TEMMUZ GÜNÜ, AKŞAMI VE SONRASINDA NELER YAŞANDI? KRONOLOJİYE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

BURSA İHANETİ UNUTMAYACAK

Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek etkinlikler saat 10.00’da Hamitler Kent Mezarlığı ve Pınarbaşı Şehitliği ziyaretleri ile başlayacak.

Saat 11.00’da UNESCO Meydanı’nda 15 Temmuz konulu oratoryo gösterimi ve fotoğraf sergisi gezilecek. 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen atlı cirit müsabakaları da saat 14.00-17.00 arasında Kestel Dudaklı’da yapılacak.

Milli Birlik Yürüyüşü ise saat 19.30’da Heykel Tarihi Valilik Binası önünden başlayacak.

Saat 20.00’da Demokrasi Meydanı’nda yapılacak tören ise saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Mehter gösterisi, Azerin konseri, kum sanatı gösterileri, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri ve kahramanlık türküleri ve tüm camilerde sela Okunmasıyla sona erecek.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25