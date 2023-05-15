Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu neden kazanamadı?

Anketlerde yüksek gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı hezimete uğramasının nedenleri kulislerde tartışılıyor. İşte Kılıçdaroğlu’nun kazanamamasının nedenleri…

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde Millet İttifakı hüsran yaşadı.

Ankara kulislerine göre, Anketlerde yüksek gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı hezimete uğramasının nedenleri şöyle sıralandı;

ANKETLER FAZLA ŞİŞİRİLDİ

Anket şirketlerinin bir çoğu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 10 puan önde gösterdi. Anket sonuçlarının verdiği rahatlıkla seçime gidilirken, “Kesin kazanacağız” havası oluşturuldu.

YEREL MEDYA YOK SAYILDI

Anadolu medyaları, CHP Genel Merkezi tarafından yok sayıldı. Bazı yerel medyalara çok cüzi reklamlar verilirken, anket şirketleri ve bazı yaygın medya ile sosyal medya reklamlarına ağırlık verildi. Anadolu illerinde yayın yapan medyaların yok sayılması, insanların haberleri yerel medyalardan takip ettiği gerçeğinin görülmemesi, CHP Genel Merkezi’nin illere bütçe gönderirken cimri olması da nedenler olarak gösteriliyor.

İTTİFAK PARTİSİ LİDERLERİNİN TAVIRLARI

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, sağ kitleden oy toplayamadığı gibi açıklamalarıyla gelebilecek oyların da önlerini kesti. Meral Akşener’in masadan kalkıp tekrar oturması, Kılıçdaroğlu’nun Amerika lehinde Rusya aleyhindeki açıklamaları, seçime 2 gün kala Akşener’in çıkardığı bakanlık krizi, Muharrem İnce hakkında çıkarılan kaset olayı da Kılıçdaroğlu’nun kazanamamasının nedenleri olarak gösteriliyor.