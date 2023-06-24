Milas’ta içme suyu hattı tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve Milas Türkevleri, Bozalan ve Çökertme Mahallelerini kapsayan 36 bin metre içme suyu hattı ve şebeke imalatı tamamlandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas’ta 45 Milyon TL’ye mal olacak alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında 36 bin metre uzunluğundaki içme suyu hattı ve şebeke imalatı tamamlandı.

İl genelinde modern altyapı sistemlerinin inşa edilmesi ve mevcut altyapı hatlarının yenilenmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı Aralık ayında Milas Türkevleri, Bozalan ve Çökertme mahalleleri içme suyu hattı ve şebeke imalatına başlamıştı.

Çalışmalar kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye yaklaşık 36 bin metre yeni içme suyu hattını tamamladı. Çalışmaların ardından Çökertme Mahallesine içme suyu verilmeye başladı. Bölgede ayrıca 2 adet 100 ve bir adet 400 m3 kapasiteli iki yeni içme suyu deposunun yapımı devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında bölgede modern altyapı sistemleri oluşturulacak ve kazandırılan ek içme suyu sayesinde 7 bin kişiye kesintisiz içme suyu sağlanacak.