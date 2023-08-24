Milas üretiyor ve destekliyor

Milas Belediyesi’nin üreticinin artan maliyetlerine destek olmak için başlattığı yüzde 50 hibeli kışlık fide desteği projesi kapsamında 300 bin fide, başvuruda bulunan 77 üreticiye teslim edilmeye başlandı.MUĞLA (İGFA) - Tarım sektöründeki artan maliyetler üretimin devam etmesini tehdit ederken, çiftçinin ekonomik zorluklarına seyirci kalmayan Milas Belediyesi, ilçe genelinde başvuruda bulunan 77 üreticinin yüzünü güldürdü. Brokoli, beyaz lahana, karnabahar ve kırmızı lahanadan oluşan fideler çiftçilerle buluşmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kışlık sebze fidesi desteklemesi kapsamında 30 üreticiye 130 bin adet %50 hibeli kışlık sebze fidesi dağıtımı yapan Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, bu yıl başvuruda bulunan ve koşulları sağlayan 77 üreticiye verilecek yüzde 50 hibeli 300 bin fidenin dağıtımına başladı.

İlçeye bağlı Kızılcayıkık Mahallesi’nde ailesi ile birlikte çiftçilik yapan 62 yaşındaki Hasan Hüseyin Çalışkan da fidelerini teslim aldı. Çalışkan, çocukluğundan bu yana çiftçilik yaptığını belirterek, “Bugüne kadar böyle bir hizmet görmedik. İki yıldan bu yana Milas Belediyemiz yüzde 50 hibeli fide desteklemesinde bulunuyor. Biz yetiştirici, üreticiyiz. Belediyemiz katkılarını devam ettirirse tüketicinin sofrasına daha ekonomik ürün gelir. Destekleri için Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat’a ve belediye personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.