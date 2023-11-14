Milas'ta karnaval tadında şenlik

Muğla’nın Milas ilçesinde geleneksel olarak gerçekleşen 9. Zeytin Hasat Şenliği Protokolün Kortej yürüyüşüyle başladı.

MUĞLA (İGFA) - Milas 9.Zeytin Hasat Şenliği Komite başkanlığını da yapan ilçe Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’nin Zeytin Hasadı şenliğinin fuar gibi görülmesinde en büyük söz hakkına sahip Kaymakam Böke'nin, yöre halkı ve şenliğe katılan esnafların stantlarına varıncaya kadar huzurlu ve bereketli geçmesi için gösterdiği çaba, herkese karşı gösterdiği güler yüzlülüğüyle samimiyetini gizlemeyen bir devlet adamının başarısıyla dolu 9.cusu gerçekleşen etkinliğin yapıldığı Atapark alanı katılımcılara yetmedi.

KOMİTE BAŞKANI KAYMAKAM HER ALANDA YERİNİ ALDI

Milas 9.Zeytin Hasat Şenliği Komite başkanlığını da yapan ilçe Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’nin Zeytin Hasadı şenliğinin fuar gibi görülmesinde en büyük söz hakkına sahip Kaymakam Böke'nin, yöre halkı ve şenliğe katılan esnafların stantlarına varıncaya kadar huzurlu ve bereketli geçmesi için gösterdiği çaba, herkese karşı gösterdiği güler yüzlülüğüyle samimiyetini gizlemeyen bir devlet adamının başarısıyla dolu 9.cusu gerçekleşen etkinliğin yapıldığı Atapark alanı katılımcılara yetmedi.

BAŞKAN TOKAT TEŞEKKÜR ETTİ

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat konuşmasında, Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin hayata geçmesinde ve bu yıl 9.’sunun gerçekleştirilmesinde katkı sunan isimlere teşekkür etti. Başkan Tokat, Milas zeytinyağının dünya mutfaklarında tanınmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Milas'ın tanıtımını ne kadar iyi yaparsak o kadar başarılı oluruz geleneksel hale getirdiğimiz zeytin hasadı şenliğimiz Milas Kaymakamımızın başkanlığında yol alarak gerçekleşti burada bu komitede görev alan ve katkı sunan yöneticilerimize,esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Mutlaka en iyisi olsun diye kısa sürede birlikte çalışarak halkımıza sunduğumuz bu Şenlikte elbetteki eksiklerimiz olmuştur, bunları fark ederek bir sonraki festivalde daha iyi organize olarak o sıkıntılarımızı telafi ederek çalışmak zorundayız. Emeği geçen destek veren her

kese teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN HALKA YEMEK DAĞITTI

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat şenlik alanında kurulan standın başına geçerek şenliğe katılan vatandaşlara gün boyu yemek dağıttı. Şenlik süresince ayak basmadık yer bırakmayan başkan Tokat, 9. Zeytin Hasat şenliğine gelen davetliler, stand açan esnaf ve şenlikte sunum yapan şef ve konuşmacılarla bire bir ilgilenerek ev sahipliğinde gerekenleri yerine getirdi.

MİTSO'NUN BAŞARISIYLA GELEN COĞRAFİ İŞARETLİ ZEYTİNCİLİK

Daha önceki yıllara oranla yoğun ilgi gösterilen Şenlikte MİTSO Başkanı Reşit Özer, MİTSO’nun girişimleriyle alınan coğrafi işaret tescilinin Milas zeytinciliğinin markalaşmasına büyük katkı sağladığını söyledi. Başkan Reşit Özer, şenlik alanına kurulan esnafların standlarını tek tek gezerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.Eşi ile birlikte alanda bulunan davetlilerle bire bir ilgilenen Başkan Özer, "bizim işimiz, üyelerimizin ve esnaf arkadaşlarımızın yanında olmaktır elimizden geldiği kadar Milasımızın tescilli markası olan Zeytin ve Zeytin yağımızın tanıtımıda gerekeni yapmaktır, bu alanda yanımızda olan herkesi kutluyorum"dedi

KORTEJE RENK VEREN İÇTENLİK

Türkiye’nin ilk Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli zeytinyağı ve zeytininin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen Milas Zeytin Hasat Şenliği Milas’ın tarihi sokaklarında davul zurna sesleri, animasyon ekipleri, yöresel kıyafetlerle rengarenk görüntüler oluşturan kortej yürüyüşüne ev ve işyerlerindeki vatandaşlar da alkışları ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.

ESNAF STANTLARINA YOĞUN İLGİ

Milas 9. Zeytin Hasat Şenliği kent merkezi Atapark Meydanı’nda kurulan esnaf stantlarına gösterilen yoğun ilgi ve protokol ziyaretleri renklendi. Milas Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu yöresel oyunlarıyla zeytin hasadı şenliğine adeta renk kattı.

VEKİLLER AÇILIŞTA YER ALDI

Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Cumhur Uzun, Gizem Özcan ise, şenliğe katılmaktan ve bu coşkuya ortak olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

VALİ AKBIYIK BEREKET DİLEDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık da, hasat sezonunun bereketli geçmesini dileyerek, festivalin coşkuyla geçmesini temenni ettiğini söyledi.

FESTİVAL KURDELESİNİ PROTOKOL KESTİ

Milas 9. Zeytin Hasatı Şenliği Kurdelesinin kesilmesiyle birlikte açılış protokolün yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

ŞENLİĞE BASIN VE STK’LAR GÜÇVERDİ

Festivale İnternet Gazetecileri Federasyonu Etik Kurulu başkanı Soner Kılıç ve İnternet Gazetecileri Federasyonu Haber Ajansı İGFA- Festival sorumlusu Gazeteci Özden Demirci, STK başkan ve yöneticileri yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe İASOS Mahalle meclisi Derneği Başkanı Hülya Canko Scobie, Türkiye İskoçya Ticaret Odasını temsilen şenlikte yer alırken, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri pekiştirici irtibatlarda bulundu.

YARIŞMALARDA JÜRİ DEĞERLENDİRME YAPTI

Çeşitli yarışma ve sunumların gerçekleştiği şenlikte bölge halkının yoğun katılımı dikkatlerden kaçmadı.

SANATÇILAR GECEYE RENK KATTI

Atapark’ta gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan müzik grupları ve ses sanatçılarının sahne aldığı hasat şenliğinde Türk sanat ve Türk Halk müziği ses sanatçılarına eşlik eden yöre halkı Ahmet Selçuk İlkan’ın seslendirdiği şiirler ve halkın yoğun ilgi gösterdiği eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

“Karnaval Tadında Şenlik”

Muğla’nın Milas ilçesinde geleneksel olarak gerçekleşen 9. Zeytin Hasat Şenliği Protokolün Kortej yürüyüşüyle başladı.

Milas 9.Zeytin Hasat Şenliği Komite başkanlığını da yapan ilçe Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’nin Zeytin Hasadı şenliğinin fuar gibi görülmesinde en büyük söz hakkına sahip Kaymakam Böke'nin, yöre halkı ve şenliğe katılan esnafların stantlarına varıncaya kadar huzurlu ve bereketli geçmesi için gösterdiği çaba, herkese karşı gösterdiği güler yüzlülüğüyle samimiyetini gizlemeyen bir devlet adamının başarısıyla dolu 9.cusu gerçekleşen etkinliğin yapıldığı Atapark alanı katılımcılara yetmedi.

KOMİTE BAŞKANI KAYMAKAM HER ALANDA YERİNİ ALDI

Milas 9.Zeytin Hasat Şenliği Komite başkanlığını da yapan ilçe Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’nin Zeytin Hasadı şenliğinin fuar gibi görülmesinde en büyük söz hakkına sahip Kaymakam Böke'nin, yöre halkı ve şenliğe katılan esnafların stantlarına varıncaya kadar huzurlu ve bereketli geçmesi için gösterdiği çaba, herkese karşı gösterdiği güler yüzlülüğüyle samimiyetini gizlemeyen bir devlet adamının başarısıyla dolu 9.cusu gerçekleşen etkinliğin yapıldığı Atapark alanı katılımcılara yetmedi.

BAŞKAN TOKAT TEŞEKKÜR ETTİ

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat konuşmasında, Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin hayata geçmesinde ve bu yıl 9.’sunun gerçekleştirilmesinde katkı sunan isimlere teşekkür etti. Başkan Tokat, Milas zeytinyağının dünya mutfaklarında tanınmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Milas'ın tanıtımını ne kadar iyi yaparsak o kadar başarılı oluruz geleneksel hale getirdiğimiz zeytin hasadı şenliğimiz Milas Kaymakamımızın başkanlığında yol alarak gerçekleşti burada bu komitede görev alan ve katkı sunan yöneticilerimize,esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Mutlaka en iyisi olsun diye kısa sürede birlikte çalışarak halkımıza sunduğumuz bu Şenlikte elbetteki eksiklerimiz olmuştur, bunları fark ederek bir sonraki festivalde daha iyi organize olarak o sıkıntılarımızı telafi ederek çalışmak zorundayız. Emeği geçen destek veren her

kese teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN HALKA YEMEK DAĞITTI

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat şenlik alanında kurulan standın başına geçerek şenliğe katılan vatandaşlara gün boyu yemek dağıttı. Şenlik süresince ayak basmadık yer bırakmayan başkan Tokat, 9. Zeytin Hasat şenliğine gelen davetliler, stand açan esnaf ve şenlikte sunum yapan şef ve konuşmacılarla bire bir ilgilenerek ev sahipliğinde gerekenleri yerine getirdi.

MİTSO'NUN BAŞARISIYLA GELEN COĞRAFİ İŞARETLİ ZEYTİNCİLİK

Daha önceki yıllara oranla yoğun ilgi gösterilen Şenlikte MİTSO Başkanı Reşit Özer, MİTSO’nun girişimleriyle alınan coğrafi işaret tescilinin Milas zeytinciliğinin markalaşmasına büyük katkı sağladığını söyledi. Başkan Reşit Özer, şenlik alanına kurulan esnafların standlarını tek tek gezerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.Eşi ile birlikte alanda bulunan davetlilerle bire bir ilgilenen Başkan Özer, "bizim işimiz, üyelerimizin ve esnaf arkadaşlarımızın yanında olmaktır elimizden geldiği kadar Milasımızın tescilli markası olan Zeytin ve Zeytin yağımızın tanıtımıda gerekeni yapmaktır, bu alanda yanımızda olan herkesi kutluyorum"dedi

KORTEJE RENK VEREN İÇTENLİK

Türkiye’nin ilk Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli zeytinyağı ve zeytininin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen Milas Zeytin Hasat Şenliği Milas’ın tarihi sokaklarında davul zurna sesleri, animasyon ekipleri, yöresel kıyafetlerle rengarenk görüntüler oluşturan kortej yürüyüşüne ev ve işyerlerindeki vatandaşlar da alkışları ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.

ESNAF STANTLARINA YOĞUN İLGİ

Milas 9. Zeytin Hasat Şenliği kent merkezi Atapark Meydanı’nda kurulan esnaf stantlarına gösterilen yoğun ilgi ve protokol ziyaretleri renklendi. Milas Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu yöresel oyunlarıyla zeytin hasadı şenliğine adeta renk kattı.

VEKİLLER AÇILIŞTA YER ALDI

Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Cumhur Uzun, Gizem Özcan ise, şenliğe katılmaktan ve bu coşkuya ortak olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

VALİ AKBIYIK BEREKET DİLEDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık da, hasat sezonunun bereketli geçmesini dileyerek, festivalin coşkuyla geçmesini temenni ettiğini söyledi.

FESTİVAL KURDELESİNİ PROTOKOL KESTİ

Milas 9. Zeytin Hasatı Şenliği Kurdelesinin kesilmesiyle birlikte açılış protokolün yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

ŞENLİĞE BASIN VE STK’LAR GÜÇVERDİ

Festivale İnternet Gazetecileri Federasyonu Etik Kurulu başkanı Soner Kılıç ve İnternet Gazetecileri Federasyonu Haber Ajansı İGFA- Festival sorumlusu Gazeteci Özden Demirci, STK başkan ve yöneticileri yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe İASOS Mahalle meclisi Derneği Başkanı Hülya Canko Scobie, Türkiye İskoçya Ticaret Odasını temsilen şenlikte yer alırken, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri pekiştirici irtibatlarda bulundu.

YARIŞMALARDA JÜRİ DEĞERLENDİRME YAPTI

Çeşitli yarışma ve sunumların gerçekleştiği şenlikte bölge halkının yoğun katılımı dikkatlerden kaçmadı.

SANATÇILAR GECEYE RENK KATTI

Atapark’ta gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan müzik grupları ve ses sanatçılarının sahne aldığı hasat şenliğinde Türk sanat ve Türk Halk müziği ses sanatçılarına eşlik eden yöre halkı Ahmet Selçuk İlkan’ın seslendirdiği şiirler ve halkın yoğun ilgi gösterdiği eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.