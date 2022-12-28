Milas'ta 'kaliteli yağ' için zeytin hasadı sürüyor

Türkiye’de zeytin ve zeytinyağına ilk ve tek AB coğrafi işareti alan Milas’ta yerel belediye, kendi bünyesindeki zeytinleri hasat etmeye başladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da zeytin ve zeytinyağının başkenti Milas’ta, yerel belediyeye bağlı teknik personellerin hasat öncesi yapılan rekolte tespitlerine göre yaklaşık 23 bin kilogram dane zeytin mahsulü bekleniyor.

Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, farklı yerlerdeki arazilerde hasada devam ediyor.

Hasat dönemi ilgili bilgi veren Tarımsal Hizmetler Müdürü Süleyman Karatoprak, müdürlüğe bağlı teknik personellerce hasat öncesi yapılan rekolte tespitlerine göre yaklaşık 23 bin kilogram dane zeytin mahsulü tespit edildiğini ve hasatın yaklaşık 1 ay devam edeceğini belirtti. Karatoprak, hasat sonu sıkılan zeytinlerden elde edilen memecik cinsi zeytinyağları, belediyemizin düzenlemiş olduğu iftar yemeklerinde, Milas’ın ve coğrafi işaretli zeytinyağımızın tanıtımında kullanıldığı bilgisini de verdi.

“ÜRETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, temel belediyecilik görevlerinin yanı sıra tarımsal faaliyetlere çok önem verdiklerini söyledi.

Türkiye’de zeytin ve zeytinyağına ilk ve tek AB coğrafi işareti alan Milas’ımızda Belediye olarak da zeytinyağı üretmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Üretmenin önemini çok iyi biliyoruz. Belediyemize ait zeytinliklerde hasadı kendimiz yapıyoruz. Binlerce yıldır topraklarımızda yetişen zeytin ağaçları halkımız için büyük değerdir. Zeytin ve zeytinyağı bizler için sofralarımıza verdiği tadın ötesinde yeri gelmiş erkeklerimizin düğünü, yeri gelmiş kızlarımızın çeyizi olmuştur. Ekonomimizin temel direği olan zeytin ve zeytinyağının üretiminde Milas Belediyesi olarak yer almak, gelen konuklarımıza ürettiğimiz zeytinyağını hediye olarak sunmak bizler için gurur vericidir.” diye konuştu.