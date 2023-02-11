Milas'ta depremzedeler için hummalı çalışma

Halkın topladığı yardım malzemelerini afetzedelere ulaştıran Milas Belediyesi, gerek Milas’taki gerekse deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Reşit Çavuşoğlu ve beraberindekiler Milas halkının fedakârlıklarıyla hazırlanan yardım malzemelerini yetkililerin desteğiyle deprem bölgesine ulaştırdı.

MİLAS’A GELEN AFETZEDELERİN TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de, Milas’a ulaşan depremzedelerin temel ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan çalışmaları hafta sonu da aralıksız sürdürüyor. Depremzedeler tarafından talep edilen temel ihtiyaçları koliler halinde ikamet ettikleri adreslere ulaştıran ekipler Ek Hizmet Binası arka bahçesindeki hummalı çalışmalarına devam etmekteler.

YARDIMLARINIZI EK BİZMET BİNASI ARKA BAHÇESİNE TESLİM EDEBİLİRSİNİZ

Milas Belediyesi’nden yapılan bilgilendirmede; afet bölgesinde bulunan ve Milas’a ulaşan depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşların, yardım malzemelerini Belediye Ek Hizmet Binası arka bahçesinde görev yapan personellere teslim edebilecekleri belirtildi.