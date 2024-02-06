Milas Kültür Merkezi inşaatı başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas’a kazandıracağı Kültür Merkezi çalışmalarına başladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün vaatlerinden biri olan ve yakında temel atma töreni yapılacak Milas Kültür Merkezi için Büyükşehir Belediyesi yapım çalışmalarına başladı. 203 Milyon 853 Bin TL yatırımla hayata geçirilecek proje ile kültür ve sanatın şehri Milas önemli bir merkez kazanacak.

Turizm, tarım ve kültür kenti olan Muğla’da yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Milas’a kültür, sanat alanında hizmet edecek, sosyal hayatı zenginleştirecek Milas Kültür Merkezi yapımına başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün seçim vaatlerinden biri olan Milas Kültür Merkezi 203 Milyon 853 Bin TL’ye mal olacak. Kültür Merkezi’nin 420 günde tamamlanması ve hizmete açılması hedefleniyor.

6 bin 544 metrekare yapı inşaat alanına sahip olacak Milas Kültür Merkezi’nde 455 kişilik ana salon, 90 kişilik seminer salonu, kent sahnesi, fuaye ve sergi alanları, atölyeler, kafeterya, VIP odası, kulisler, makyaj odaları, terzi, dekor onarım, projeksiyon, simultane çeviri odası, kapalı, açık otopark alanı ve çatısında 160 kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali bulunacak.