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Milas'ın UNESCO süreci konuşuldu

GÜNDEM 01.06.2023, 16:23
Milas'ın UNESCO süreci konuşuldu

Milas Belediyesi alanında isim yapmış önemli akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen “UNESCO Adaylık Sürecinde Ulusal Örnekler ve Milas Stratejisi” konulu panelle Milas’ın UNESCO adaylık sürecini değerlendirdi.MUĞLA (İGFA) - Milas’ın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklenmesini sağlamak için çalışmalarını sürdüren Milas Belediyesi, “UNESCO Adaylık Sürecinde Ulusal Örnekler ve Milas Stratejisi” konulu panel düzenledi.

MİTSO Toplantı Salonu’nda düzenlenen panel öncesinde Milas Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında İTÜ Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Tanyeli'nin katılımıyla Milas Mehmet Sait Efendi (Eskişar Konağı) Restorasyon Projesi Danışmanlık Hizmet Protokolü İmza Töreni gerçekleştirildi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın açılış konuşması ile başlayan panel programı, KUDEB Birim Sorumlusu Dr. İ. Ernur Öztekin’in Milas Kültür Mirası ve UNESCO Listesindeki Kültür Varlıkları konulu sunumu ile devam etti.

Milas Mehmet Sait Efendi (Eskişar Konağı) Restorasyon Projesi Danışmanlık Hizmet Protokolü İmza Töreni’nin ardından konuşma yapan Başkan Tokat, Milas için özellikle de Milas’ın sivil mimarisi için önemli bir prestij çalışması yürütüldüğünü belirterek “İleriki dönemlerde Milas’ta önemli bir yer tutacak ve Milas için çok şey ifade edecek bence Milas’ın en nitelikli yapılarından birisini hep birlikte ayağa kaldıracağız. Bu noktada heyecanlıyız. Aslında içimizde kanayan bir yara. Milas’ın göbeğinde, Belediyemizin olduğu bölgede yıkılmak üzere ve harabe içinde bir yapının olması bizleri rahatsız ediyordu. Özellikleri itibariyle Milas’ta nadir görülecek yapılardan bir tanesi. Onu ayağa kaldırıp, kültürümüze kazandırmak bizler için de gurur verici bir çalışma.” dedi.

“İKİ BAŞVURUMUZ YEDEK LİSTEDE BEKLEMEDE…”

UNESCO adaylık süreci hakkında da değerlendirmede bulunan Başkan Tokat, şunları söyledi:

“Örnek gösterilebilecek ve üst sıralarda yer alan bir birikim. Geçmişten gelen ve şu anki mevcut potansiyeline çok güvendiğimiz Milas’ımızın tanıtımı ve gelişmişlik anlamında arzu edilen yerde olmadığını, bu anlamda daha çok çalışma yapmamız gerektiğini biliyoruz. Milas’taki resmi ve sivil kuruluşlarla kaybedilen zamanı telafi etmek için harekete geçme noktasında ciddi anlamda işbirliklerimiz var. Milas’ın birçok değerinin UNESCO Miras Listesi’ne girmesi hakkında başvurumuz bulunmakla birlikte iki başvurumuzun yedek listede beklediğini sizlerle paylaşmak isterim. İşlediğimiz konunun içeriği kadar beraber çalışacağımız akademisyenlerimiz ve üniversitelerinin de bizim açımızdan çok sevindirici ve heyecan verici olduğunu belirtmek istiyorum. Bu noktada yol arkadaşımız olan üniversitelerimize ve akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Biliyorum kolay bir yol değil ama hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”     

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ayşe Bilgin Altınöz, Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Billur Tekkök Karaöz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Melek Zühre Yıldırım ve Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Tanyeli’nin konuşmacı olarak katıldığı panelde UNESCO listesine girme süresinde dikkat edilmesi gereken hususlar, turizmin öne çıkarılmasının şehre olan etkileri, dijital aktarım ve dijital bellek konularının da içerisinde yer aldığı geniş yelpazede bilgi aktarımında bulunuldu.

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