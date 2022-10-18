Son Dakika

Milas'ın çam fıstığı gram altınla yarışıyor!

GÜNDEM 18.10.2022, 09:57
Milas'ın çam fıstığı gram altınla yarışıyor!

Muğla Milas'ta halk arasında bilinen adıyla çam fıstığı olan Türbe grup köylerinin doğasına renk, sofralarına lezzet katan künar, bin lirayı bulan kilosuyla gram altınla yarışıyor. İnsan vücuduna sayısız faydası bulunan künar fıstığı, Türbe köylerinde yaşayan vatandaşların misafirlerine ikram ettiği en özel tatlar arasında yer almaktadır.MUĞLA (İGFA) - Heybetli görüntüsüyle Türbe grup köylerini cennetten bir köşeye dönüştüren künar ağacı, kozalağından üretilen çam fıstığıyla önemli bir gelir kaynağı olmasının yanı sıra yemek ve tatlıları süsleyen bir lezzet olarak da değer taşıyor.

Doğaya kattığı güzellikler ile içimizi ferahlatan, toplaması hem zahmetli hem riskli olan, fiyatı cep yakan altın değerindeki bu lezzetin emekçilerinin son yıllardaki en büyük şikâyeti mahsulün yok denecek kadar azalması.

KÜNAR AĞAÇLARININ GELECEĞİ KONUŞULDU

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın Ortaköy, Akkovanlık ve Çallı mahallelerine düzenlediği ziyaretlerin son durağı olan Çallı’da künar ağaçlarının geleceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Çallı Muhtarı Burhan Kara, son 3-4 yıldır mahsulde ciddi miktarda düşüş yaşandığını belirterek, en önemli gelir kaynaklarının, özellikle iklimde yaşanan değişikliğe bağlı nedenlerle risk altında olduğunu belirtti.

MİLAS, “KÜNAR FESTİVALİ” İLE RENKLENECEK

Çallı Muhtarı Kara ve mahalle sakinlerinin aktardığı sorunları dinleyen Başkan Tokat; “Milas Belediyesi olarak bu bölgede künar festivali düzenlemeyi çok istiyoruz. Çam fıstığı ile ünlü Türbe grup köylerimizin tanıtımını ve yörenin altını olarak kabul gören çam fıstığının reklamını en iyi şekilde yapmak için araştırma halindeyiz. Festival için en uygun zamanın Nisan ayı olacağı belirtildi. Konu ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2022
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3