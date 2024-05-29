Mil Bayındır’dan İsrail’e sert tepki

Mil Bayındır Sen Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aydınlı, İsrail'in Refah’taki saldırısı dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.BURSA (İGFA) - Terör devleti İsrail’in, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'operasyonları durdur' kararına rağmen Refah'ı hedef aldığını hatırlatan Mil Bayındır Sen Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aydınlı, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı bombalayan katil İsrail'in saldırısında 23'ün kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 45 Filistinlinin yanarak hayatını kaybettiğini,249 kişinin de yaralandığı duyurdu.

Katliamcı siyonist İsrail’in Filistin’de yıllardır devam eden bu katliamlarını Mil Bayındır Sen Sendikası olarak derin bir üzüntü ve öfke ile takip ettiklerine dikkat çeken Aydınlı şu ifadelere yer verdi: “İsrail'in, Birleşmiş Milletlerin “güvenli bölge” olarak tanımladığı bu bölgeye yapılan saldırılar masum sivilleri katletmesi bir kez daha yüreğimizi yaralamıştır. Refahtaki bu saldırıda birçok masum sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanması, insanlık onurunu hiçe sayan bu şiddet eylemlerinin bir yenisi olmuştur.

İsrail, Refah'ta onlarca kişinin yanarak can vermesine yol açan bu alçakça saldırı ile Uluslararası Adalet Divanı’nın kararını da hiçe saymıştır. Bu durum, yaşanan insanî krizin daha da derinleşmesine yol açmıştır. Uluslararası kamuoyu, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşeti görmezden gelmektedir, bu katliam ve zulüm bir an önce durdurulmalıdır.

Mil Bayındır Sen Sendikası olarak bu acımasız ve orantısız saldırıları şiddetle kınıyor, uluslararası toplumu ve insan hakları örgütlerini Filistin halkının yanında durmaya ve bu zulmü durdurmak için acil harekete geçmeye davet ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ederek, menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”