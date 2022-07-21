Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerine destek sağlanması amacıyla Microsoft ile eğitimde iş birliği protokolü, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ile Microsoft adına Genel Müdür Levent Özbilgin tarafından imzalandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, iş birliği protokolü imza törenine yaptığı konuşmada, 21. Yüzyılın "bilgi çağı", "dijital çağ" ya da "bilişim çağı" olarak da adlandırıldığını belirterek değişen teknolojilerle bilgi kaynakları ile öğrenme yöntemlerinin de değiştiğini söyledi.

Öğretmen ve yöneticilere sunulan eğitimleri daha nitelikli, daha işlevsel, daha profesyonel hâle getirmek için Millî Eğitim Bakanlığı olarak yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Aşkar, farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde teknolojik yenilikleri okullarda buluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.

Öğretmenlerin birden fazla hizmet içi eğitim faaliyetine katılarak yaklaşık 5 milyon 775 bin belge aldıklarına vurgu yapan Aşkar, 2022 yılının ilk 6 ayında, 2021 yılının aynı dönemine göre verilen eğitim saatlerinde 3'lük artışla bu sayı 68,67 saate yükseldiğini söyledi.

Bilimsel alanlarda ve teknolojide kaydedilen hızlı gelişmelerin eğitim politikalarını da etkilediğini ve sistemin farklı bakış açılarıyla yeniden gözden geçirilmesini ve gerekli alanlarda düzenlemelerin yapılmasını gündeme getirdiğini ifade eden Aşkar, "Bakanlığımız bu çalışmaları yaparken üniversiteler, STK'ler ile diğer uzmanlar, kurum ve kuruluşlardan da destek almaktadır. Bu kuruluşlardan biri de Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Limited Şirketidir. Bakanlığımız ile Microsoft iş birliğinde 2020-2022 yıllarında yüz yüze ve uzaktan 'Yazılım Geliştirme Kursu' düzenlenmiş ve bu eğitim faaliyetlerine 25 bin 449 kişi katılmıştır. Bakanlığımız ile Microsoft arasında bugün imzalanacak olan eğitimde iş birliği protokolü kapsamında okul yöneticileri ile öğretmenlere yönelik eğitim faaliyetleri, uygulamalar, etkinlikler gerçekleştirilecek olup Microsoft tarafından oluşturulan uzaktan eğitim -dijital eğitim- içerikleri ve eğitimde kullanılacak dokümanlar, uzaktan eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere ücretsiz olarak paylaşılacak" diye konuştu.

Microsoft Bilgisayar ve Yazılım Hizmetleri AŞ adına Genel Müdür Levent Özbilgin ise Millî Eğitim Bakanlığıyla yaptıkları bu iş birliğinden mutluluk duyduklarını ifade ederek eğitime her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ile Microsoft adına Genel Müdür Levent Özbilgin iş birliği protokolünü imzaladı.