MHP Pendik İlçe Başkanlığı Durmak Bilmiyor !

MHP Pendik İlçe Başaknı Kerim Kaya durmak bilmiyor.

Göreve başlaması ile birlikte herügnü yoğun ziyaret programları ve teşkilatmaya ayıran Sayın Kaya , Pendik'te herkesin herkesimin tevecühüne mazhar oluyor.

MHP Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Pendik İlçe Müftüsü Sayın Musa BİLGİÇ'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret Pendik ve Pendikli vatandaşlarımızın için daha çok neler yapabiliriz üzere sohbet şeklinde gerçekleşti.

MHP İlçe Başkanı Sayın Kaya , Sayın Bilgiç'e ismine özel kalem hediye etti.