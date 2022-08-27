MHP'li Kalın'dan Malazgirt mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlarken, “26 Ağustos 1071, Türk vatanını kurmuş; 26 Ağustos 1922, Türk vatanını kurtarmıştır” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan ve Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan 26 Ağustos Malazgirt Muharebesi’nin 951. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın; “Türk Milleti için vatan; okunan ilk ezandan verilen son salaya kadar aldığı nefes, yediği helal lokma, sımsıcak ana kucağı, milli namustur. Türk, vatanını böldürmez, parçalatmaz. Kuşatılmasına, kundaklanmasına, karanlığa sokulmasına müsaadesi yoktur, olamayacaktır. Malazgirt ruhu, Büyük Taarruz kabiliyet ve karakteri Türk vatanının teminatıdır. Türklüğün kazandığı zaferler, sağanaktan meydana gelen geçici seller değildir. İnşallah tarih nice zaferlerimize şahitlik edecektir. Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümünde, büyük Türk Sultanı Alparslan’a, kahraman ecdadımıza, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük Taarruz’un başlamasının yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele’ye mühür vurmuş şeref timsallerini rahmetle, minnetle anıyorum” diye konuştu.