MHP'li Kalın'dan Kurban Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkanı Serap Şule Kalın, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayarak Kayserililerin bayramını tebrik etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bayramların birlik, beraberlik ve kucaklaşmanın en seçkin iklimi olduğunu ifade eden Kalın, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayarak Kayserililerin bayramını tebrik etti.Kalın; “Bizleri bir ve beraber olarak bir Kurban Bayramı'na daha eriştiren Cenab-ı Allah’a hamdolsun. Bayramlar sevincin, heyecanın, kucaklaşmanın, mutluluğu birlikte paylaşmanın en seçkin iklimidir.

Bu iklim hepimize daha güzel yarınları inşa etme adına fırsatlar sunmaktadır. Bayramlar insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup kardeşçe kucaklaştıran, milli birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin uygulandığı müstesna günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle sevdamız Kayseri’mizin kıymetli vatandaşlarının ve Türk İslam Âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, huzurlu ve mutlu bir bayram temenni ediyorum” dedi.