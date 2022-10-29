MHP'li Kalın'dan 29 Ekim mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türk Milleti’nin 1919’lu yıllarda yedi düvelin kurduğu ateş çemberini kırmayı başardığını ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın: “Cumhuriyetimizin ilanı, yalnızca düşman unsurlara karşı kazanılmış zaferlerin mahsulü değil, Türk Milleti’nin istikbaline pranga vurmak isteyen dış mihrakların, manda ve himaye arzusu taşıyan yerli işbirlikçilerine, geleceği yabancıların boyunduruğu altında gören teslimiyetçi güruhlara da tarihi bir cevabın ve milli bir duruşun yegane göstergesidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve kurtuluşunun manası olan 29 Ekim 1923 tarihi aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet devam edeceğinin bir nişanesi, önümüzü kesmeye çalışan hain odakların ise hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarının göstergesidir. Bu vesileyle Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. kuruluş yıldönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle yad ediyor, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran milliyetçi kahramanlara, Cumhuriyetimizin kazanımları kadınlarımıza, yakın veya uzak tarihimizde şehadetleriyle bizlere bağımsız yaşama duygusunu aşılayan, vatan ve millet uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda etmiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.