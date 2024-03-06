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MHP'li Büyükataman et fiyatlarındaki artışın sorumlusunu açıkladı

GÜNDEM 06.03.2024, 17:11
MHP'li Büyükataman et fiyatlarındaki artışın sorumlusunu açıkladı

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, milletin helal sofrasına operasyon çeken ekonomik tetikçilerin kaybetmeye mahkum olduğunu belirterek, parti olarak her zaman milletin yanında ve devletin gıda teröristlerine karşı verdiği mücadelenin sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.BURSA (İGFA) - MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, gıda ve kırmızı et fiyatlarındaki fahiş fiyatla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

Milletine sofrasına göz diken, ekonomi üzerinden Türk milletini terbiye etmeye çalışan fırsatçılar şimdi de yaklaşan mübarek Ramazan ayını ve yerel seçimleri adeta bir fırsat bilerek fiyat artışları ve özellikle de kırmızı et fiyatlarındaki fahiş artışlarla karşılarına çıktıklarını belirten Büyükataman, "Bu gıda teröristlerinin zam üstüne zam yapması,  en temel insani ihtiyaçları milletimizin sofrasından çalmaya çalışması; hiçbir vicdani ve ahlaki değerle açıklanamayacağı gibi ekonomik verilerle de bağdaşmamaktadır" dedi.

Hayvansal üretim noktasında 53 milyon küçükbaş, 16 milyon 500 bin büyükbaş hayvan sayısı potansiyeline sahip olan ülkemiz hayvansal üretiminde her geçen gün kalite ve verim yönünden ciddi gelişme sağlandığını kaydeden Büyükataman, hayvansal ürün ile ilgili hem üreticilerin, hem de tüketicilerin koruma altına alındığını söyledi.

"ET VE SÜT KURUMU PİYASAYI DENGELİYOR"

Piyasasının dengelenmesinde önemli bir görevi üstlenen Et ve Süt Kurumu bu görevi en iyi şekilde yerine getirdiğine dikkati çeken Büyükataman, "Et ve Süt Kurumu’nun 600 bin başlık besilik büyükbaş hayvan ithalatı ile ilgili birtakım fırsatçı çevrelerin art niyetli yorumları ekonomik tetikçilerin operasyonudur. Haksız fiyat artışlarının ve fırsatçıların önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığının hayvansal üretim konusunda en önemli kurumu olan Et ve Süt Kurumunun yetkilendirilmesi son derece yerinde olmuştur. Yaklaşan seçimleri bir fırsat görerek, ülke ekonomisinin her alanında kılık değiştirip karşımıza çıkan bu fırsatçı çevreler, üreticimizin ve tüketicimizin kanını emmek isteyen parazit bir yapı halini almıştır. Ancak Devletimiz gerekli önemleri almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık politikaları yerinde ve karalı bir şekilde devam etmektedir" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman milletimizin yanında ve devletimizin gıda teröristlerine karşı verdiği mücadelenin sonuna kadar arkasındayız.

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