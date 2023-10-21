MHP'li Arık'tan anlamlı ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa 3.sıra milletvekili adayı Şehnaz Güvendik Arık MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Şehnaz Güvendik Arık seçim döneminde gece gündüz demeden çalışan ilçe teşkilatına teşekkür etti. Şehnaz Güvendik Arık, "Seçim döneminde milletvekili adaylarımız, MHP il yönetimi ve ilçe yönetimlerimiz, Ülkü Ocaklarımız ve KAÇEP yönetimimiz yoğun bir şekilde çalıştı. Bizler MHP olarak büyük bir aileyiz. Bugün de Şehzadeler ilçe teşkilatımıza teşekkür ziyaretinde bulunuyorum. Bizleri burada karşılayan MHP Şehzadeler ilçe Başkanımız Şener Özten ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum " dedi.

MHP Şehzadeler ilçe Başkanı Şener Özten ise MHP Manisa 3.sıra milletvekili adayı Şehnaz Güvendik Arık'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Şehzadeler için MHP için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecekleri söyledi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.