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MHP'li Arık'tan anlamlı ziyaret

GÜNDEM 21.10.2023, 15:24
MHP'li Arık'tan anlamlı ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa 3.sıra milletvekili adayı Şehnaz Güvendik Arık MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret  etti.MANİSA (İGFA) -  Şehnaz Güvendik Arık  seçim döneminde  gece gündüz demeden çalışan ilçe teşkilatına teşekkür etti. Şehnaz Güvendik Arık, "Seçim döneminde milletvekili  adaylarımız,  MHP il yönetimi  ve ilçe yönetimlerimiz, Ülkü Ocaklarımız ve KAÇEP  yönetimimiz yoğun bir şekilde çalıştı. Bizler MHP olarak büyük bir aileyiz. Bugün de Şehzadeler ilçe teşkilatımıza  teşekkür  ziyaretinde bulunuyorum. Bizleri  burada  karşılayan MHP Şehzadeler ilçe Başkanımız  Şener Özten ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum " dedi.

MHP Şehzadeler ilçe Başkanı Şener Özten ise MHP Manisa 3.sıra milletvekili adayı Şehnaz Güvendik Arık'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Şehzadeler için MHP için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecekleri söyledi. 

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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