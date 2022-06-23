MHP Kayseri'ye 'aydınlatma' ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla gerçekleştirilecek olan ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ konulu ilçe ziyaretleri Kayseri’de 25 ve 26 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma konulu ilçe ziyaretlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MYK Üyesi Ahmet Savaş Çolak, MYK Üyesi Metin Arı katılacak.

Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma programı 25 Haziran Cumartesi günü saat 11:00’da Bünyan ve Tomarza ilçe ziyaretleri ile başlayacak.

Program 25 Haziran Cumartesi günü saat 17:00’da ise Pınarbaşı ve Sarız ilçe ziyaretleri ile devam edecek.

26 Haziran Pazar günü ise saat 11:00’a Yeşilhisar ve İncesu, 17:00’da ise Develi ve Yahyalı ilçelerinde vatandaşlarla Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma programında buluşulacak.

MHP İl Başkanı Sayın Adnan İncetoprak, ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ programı ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, “Bilge liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları ile tüm Türkiye genelinde başlatılan Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma programı Kayseri’de de yapılacak. MHP Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir, MYK üyeleri Ahmet Savaş Çolak ve Metin Arı, ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarımızla bir araya gelecek. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne önem veren, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasını isteyen vatandaşlarımıza, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağız. Milletçe birliğimizi tehdit eden algı operasyonlarına dikkat çekerek asıl amaçlarının ne olduğunu tek tek anlatacağız. Devletimiz, gücünü milletinin birlik ve beraberliğinden almaktadır. Siyaset yapma bahanesiyle birlik ve beraberliğimize kast edenlere karşı nasıl durmalıyız? 2023 yılında yapılacak seçimler ülkemiz açısından ne denli önemli. Bunları sayın katılımcılarımız tek tek vatandaşlara anlatacaklar” diye konuştu.

İncetoprak vatandaşları, 25 ve 26 Haziran’da ilçelerde yapılacak olan toplantılara davet ederek sözlerini tamamladı.