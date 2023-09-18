MHP Kayseri kongresine Büyükkılıç da katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, cumhur ittifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 14’üncü Olağan İl Kongresi’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kadir Has Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen MHP 14. Olağan İl Kongresi’ne Başkan Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları ile birlikte katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Türkiye Yüzyılı’na beraber yürüdükleri cumhur ittifakı ortakları ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, kongrenin, daha güçlü Türkiye kararlılığıyla Milliyetçi Hareket Partisi ve Kayseri için hayırlı olmasını temenni etti.

Büyükkılıç, "Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı, Türk ve Türkiye Yüzyılı" temalı 14. Olağan İl Kongrede seçimlere tek aday olarak giren Seyit Demirezen ve yönetimini tebrik etti.

MHP’liler de Cumhur İttifakı ruhuyla Türkiye Yüzyılı için çalışacaklarını belirterek, Başkan Büyükkılıç’a hizmetleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.