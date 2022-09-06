MHP Kayseri'den il protokolüne ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı, Vali Gökmen Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ü makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Bağçovan, İl Yönetimi, KAÇEP’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. İncetoprak ve yönetimi, Vali Çiçek ile Kayseri’yi konuşarak istişarelerde bulundu. MHP’li heyet daha sonra Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ü de makamında ziyaret etti.

Başkan İncetoprak, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada misafirperverliği için Vali Çiçek ve Müdür Karabörk’e teşekkür etti.