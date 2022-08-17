MHP Kayseri'den Develi çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki ERSOY, Kayseri Develi İlçesini ziyaret ederek, MHP Develi ilçe Başkanı Yunus Özer’in ev sahipliğinde, Develi ilçesinde bulunan muhtarlar ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Muhtarlar ile mahalle sorunları, çözümleri ve talepleri ile ilgili istişarelerde bulundu.

Ersoy, sosyal medyasında yaptığı paylaşımda; “#SevdamızDeveli’mizde 77 köy ve mahalle muhtarımızla bir araya gelerek sorunları ve çözümleri üzerine istişarelerde bulunduk. Muhtarlarımızla bizi bir kez daha bir araya getiren İlçe Başkanımız Yunus ÖZER Beyefendi ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sevdamız Develi “ifadelerine yer verdi. Ersoy, muhtarlar ile görüşmesinden sonra Develi Pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnaf ile sohbet edip hayırlı işler diledi.