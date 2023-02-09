MHP Kayseri'den deprem bölgesine 6 TIR

MHP Kayseri İl Başkanlığı, deprem bölgesine 6 tırlık yardım malzemesi göndererek yaraların sarılmasına katkıda bulundu.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in bizzat takip ettiği yardım çalışmasında toplanan yardımlar depremzedelere kısa sürede ulaştırıldı. Özdemir, “MHP Kayseri İl Başkanlığımız önünden uğurladığımız yardım tırımız Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu ilçesinin Çatalhöyük, Söğütlü, Doğanlı, Karasanlar, Çiğli, Çınarlı köylerine de ulaştı. Hem merkezde hem kırsalda yardımlarımız sürüyor.” dedi.

Özdemir, “MHP Kayseri İl Başkanlığımızdan hareket eden tırımız Kahramanmaraş’ta Alparslan Türkeş Bulvarı Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde temel tüketim, çocuk maması, çocuk bezi ve kadın hijyen malzemelerini vatandaşlarımıza dağıttı. Hep birlikte bu zor günleri aşacağız” ifadesinde bulundu.

Yardım tırları ile birlikte deprem bölgesine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve MHP İl Yönetimi, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ve Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin de gitti. MHP il Başkanı Adnan İncetoprak, yardımların dağıtılmasını bizzat organize etti.

MHP’li heyet, yardımların dağıtılmasının ardından Deprem bölgesinde Koordinatör Vali olarak görev yapan Vali Gökmen Çiçek’i koordinasyon bölgesinde ziyaret etti.

Koordinasyon bölgesinde Erciyes Anadolu Holding’in Kahramanmaraş’a kuracağı ve her gün 650 kişiye 3 öğün sıcak yemek verilecek mutfağın yerine karar verildi.

MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından deprem bölgesine; 563 adet ısıtıcı, 2 bin 740 adet eldiven, bin 50 çift ayakkabı, 29 bin 50 adet su, 250 koli bebek maması, 7 bin 900 adet ekmek, 8 bin 500 adet konserve, bin paket bebek maması, bin paket ıslak mendil, 8 bin adet meyve suyu, bin 200 adet battaniye, 300 adet çocuk ayakkabısı, 225 adet bere, 440 koli bisküvi ve atıştırmalık, 850 koli muhtelif kıyafet, 4 bin 800 paket kişisel hijyen paketi, 300 koli kuru gıda, 360 adet yastık, 200 adet yorgan ve 350 adet katı yakıt sobası gönderildi.