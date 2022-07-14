MHP Kayseri'den 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz’un FETÖ’nün bir kalkışması olduğunu, Türkiye’ye asırlardır süren saldırıların en vahşi ve en acımasız türü olduğunun altını çizen MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, “Türk milleti işgali engellemiştir” ifadesinde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

15 Temmuz’un, karanlık bir planın; istismar ve takiyye fanusuna saklanmış hain bir terör örgütünün Türkiye’yi yıkma teşebbüs ve tertibi olduğunun altını çizen MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ederi bir dolar olan şerefsizler verilen salalarla, tankın önüne sere serpe yatan kahramanlarla durdurulmuş, dağlanmış ve dağıtılmışlardır. Ayağa kalkan diriliş ruhu, milleti diri diri yakmak ve toprağa yatırmak isteyen hainleri ve arkalarındaki güçleri yerle yeksan etmiştir. İmanlıyız, iradeliyiz, ihaneti mutlaka imha edeceğiz. Milli olan sükûnu değil mücadeleyi sever, uyuşukluğu değil uyanıklığı seçer. Milli ruh ve duruş yaşadıkça millet, illeti silip süpürecektir. 15 Temmuz’da asker kamuflajına giren bir avuç hain tepelenmiştir. İstiklalimize göz diken, varlığımıza diş bileyen barbarlar püskürtülmüştür.

15 Temmuz’da 249 vatan evladı şehit, 2 bin 193 vatan evladı gazi olmuştur. Hepsine şükran borçlu olduğumuz unutulmamalıdır. Milli şuur ayakta değilse, millet ölüm yatağındadır. Bizi geleceğe taşıyacak olan bu şuur, kardeşlik hukuku, iç barış ve huzur ortamıdır. 15 Temmuz’da destan yazan milletimizle övünüyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Milliyetçi-Ülkücü Hareket konu vatan ve millet olunca fedakârlıkta sınır tanımaz. Ülkücülük en kutlu vasıf, Ülkücü ise en şuurlu varlıktır. Türk milleti yenilmeyecek, Türk devleti yıkılmayacaktır."