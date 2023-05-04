MHP Bursa Milletvekili adayı Yaşar Türk ‘Odak Noktası’nda (CANLI)

Herkes Duysun TV ve İGF TV ortak yayında MHP Bursa Milletvekili adayı Yaşar Türk, yaklaşan seçim gündemi ve saha çalışmalarını “Odak Noktası” programında değerlendiriyor.BURSA (İGFA) – MHP Bursa 1. Bölge 3. sıra adayı Yaşar Türk, İGF TV ve Herkes Duysun TV’nin ortak yayınında Odak Noktası programına konuk oldu.

Türk, moderatörlüğünü Merve Özdemir Çevik’in yaptığı programda İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir’in sorularını yanıtlıyor.

https://youtu.be/vrCE4cwf91s