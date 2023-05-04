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MHP Bursa Milletvekili adayı Yaşar Türk ‘Odak Noktası’nda (CANLI)
GÜNDEM 04.05.2023, 17:00
Herkes Duysun TV ve İGF TV ortak yayında MHP Bursa Milletvekili adayı Yaşar Türk, yaklaşan seçim gündemi ve saha çalışmalarını “Odak Noktası” programında değerlendiriyor.BURSA (İGFA) – MHP Bursa 1. Bölge 3. sıra adayı Yaşar Türk, İGF TV ve Herkes Duysun TV’nin ortak yayınında Odak Noktası programına konuk oldu.
Türk, moderatörlüğünü Merve Özdemir Çevik’in yaptığı programda İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir’in sorularını yanıtlıyor.
https://youtu.be/vrCE4cwf91s
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Konyaspor
|31
|45
|7. Trabzonspor
|30
|45
|8. Kayserispor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
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|30
|32
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|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Sakaryaspor
|34
|59
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|33
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|79
|2. Arsenal
|34
|78
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|32
|63
|5. Liverpool
|34
|59
|6. Tottenham
|34
|54
|7. Aston Villa
|34
|54
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|34
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|33
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|34
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|34
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|32
|47
|8. Girona
|32
|44
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Rayo Vallecano
|32
|43
|11. Sevilla
|32
|41
|12. Mallorca
|32
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|32
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|32
|31
|20. Elche
|33
|16
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