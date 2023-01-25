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MGK: NATO'ya katılmak isteyen yükümlülüğünü yerine getirmeli

GÜNDEM 25.01.2023, 22:32
MGK: NATO'ya katılmak isteyen yükümlülüğünü yerine getirmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı gerçekleştirildi. Kurul, NATO'ya katılmak isteyen devletlerin müttefiklik hukukuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının ardından yazılı bir bildiri yayınlandı.

Bildiride Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasına destek verdiği belirtilirken, "NATO ittifakına katılmak isteyen devletlerin müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir" ifadelerine yer verildi.

6 MADDEDEN OLUŞAN BİLDİRİ ŞU ŞEKİLDE:

1. 2022 yılında milli güvenliğimiz açısından önem arz eden siyasi, askeri ve iktisadi gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilmiş: 2023 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel meseleler ile bu çerçevede yürütülecek faaliyetler ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.

2. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli güvenliğimize, birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur. İhtiyaç duyulması halinde daha ileri adımların atılacağı, bunun için gereken iradenin ve hazırlıkların tam olduğu kaydedilmiştir.

3. PKK/KCK-PYD/YPG, terör örgütünün ve destekçilerinin, Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşmasının önündeki en büyük engeli teşkil ettiği; terör örgütlerinin tamamen bertaraf edilerek Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini esas alan kapsayıcı ve bütüncül bir çözüme ulaşılmasının, kalıcı barışa giden yolu açacağı belirtilmiştir.

4. Yunanistan’ın sürdürdüğü kışkırtıcı eylem ve söylemleri ile silahlanma gayretlerinin, bölgemizdeki gerilimi artırmanın ötesinde bir fayda sağlamayacağı belirtilmiş Türkiye’nin milli güvenliğini ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye hiçbir surette müsaade edilmeyeceği hususu, bir kez daha kuvvetle vurgulanmıştır.

5. Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını desteklediği, buna mukabil NATO İttifakı’na katılmak isteyen devletlerin de müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir. PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele konusundaki mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla bir an evvel yerine getirmelerinin zaruri olduğu ifade edilmiştir.

6. İslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınanmış; din, vicdan ve düşünce hürriyeti gibi değerleri temellerinden sarsan, demokrasi ve ifade özgürlüğü ile de izah edilemeyecek eylemleri teşvik ve himaye edenlerin, insan haklarını hiçe sayan bu nefret suçuna ortak oldukları hatırlatılmıştır.

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