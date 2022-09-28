MGK bugün Beştepe'de toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, kritik başlıklarla Beştepe'de toplanacak.ANKARA (İGFA) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün yoğun bir gündemde toplanacak.

Son toplantısını 21 Temmuz'da gerçekleştiren MGK, bugünkü toplantısında iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda Yunanistan'ın Ege'deki provokatif adımları, Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, öncelikli gündem başlıkları olacak. Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yükselten adımları, gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması, yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bölgeye etkileri de görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacağı ve Ege'deki adaların uluslararası hukuk çiğnenerek silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilmesi de bekleniyor.

MGK toplantısında alınan kararlar, toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşılacak.