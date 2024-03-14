Meyli’nin hayalleri gerçek oldu

Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Onur Kurulu öğrencilerin sosyal yardımlaşma duygusu kazandırmaları amacıyla her yıl uyguladığı ‘Hayalimin Anahtarı ‘ isimli projesinin 16. gerçekleştirdi. Deprem bölgesinden Manisa'ya gelen 9 yaşındaki Meyli İnalkaç'ın odasına küçük hediyeler ve çalışma masası alan Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri hem Meyli İnalkaç'ı sevindirdiler .Hem de sosyal yardımlaşmanın önemini bir kez daha hissettiler.MANİSA (İGFA) - Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Onur Kurulu başkanı Nüket Belge yaptığı açıklamada"Okulumuz Onur kurulu nun ‘Hayalimin Anahtarı‘ isimli projesinin 16.sını deprem bölgesinden Manisa'ya gelen 3.sınıf öğrencisi Meyli için gerçekleştirdik .

Sınıfının başarılı öğrencilerinden olan Meyli'nin evlerinde bir çalışma masası olmadığı için ona çalışma masası ve eksik olan diğer ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp beğeneceği bir sürü hediye öğrencilerimizin sayesinde temin edildi . Hatta öğrencilerimiz Sadece Meyliye değil iki abisi ve kuzeni için bir sürü hediyeler aldılar .Onların da hayallerini gerçekleştirdiler . Öğrencilerimiz için bir çocuğu sevindirmek ,aynı zamanda sosyal yardımlaşma duygusunu derinden yaşamak öğrencilerimiz için de büyük kazanç . Öğrencilerimiz o kadar mutlu gururlu bir o kadar da duygu dolu anlar yaşıyorlar. Proje bitiminde tek tek neler hissettiklerini soruyorum.Çok güzel duygular bunlar.Ben bu projede yıllardır bana destek olan okuluma aileme, arkadaşlarıma ve en çok da öğrencilerime teşekkür ederim" dedi.