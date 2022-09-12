Mevsimlik işçilere Kayseri DEVA olacak

Ülkemizin birçok yöresinde olduğu gibi Kayseri’de, yılın bir çok ayında aileleri ile birlikte göç eden mevsimlik tarım işçilerin alın teri dökerek harıl harıl çalıştığı topraklara sahip. Ekonomik ve sosyal sebeplerden dolayı bulundukları yerleri terk etmek zorunda kalan mevsimlik tarım işçilerine, DEVA Partisi Kayseri İl Başkanlığı ziyaret gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl Başkanı Metin Özkaya ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Şanlıurfa Siverekten Kültepe mevkii Karahöyük Mahallesinde konaklayan ve aileleriyle birlikte yaklaşık 600 kişiden oluşan tarım işçileri ile bir araya gelip, sıkıntıları ve şikayetlerini dinledi.

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan İl Başkanı Metin Özkaya, “Şanlıurfa Siverek’ten Karahöyük Mahallemize gelerek mevsimlik tarım işçiliği yapan, aileleriyle birlikte 600 kişiden oluşan tarım işçilerinin yaşadığı sıkıntıları yerinde gördük. Gördük ki gezici olarak çalışan mevsimlik işçilerimiz birçok sorunla karşı karşıya. Barınma koşulları, güvenlik, sağlık konuları başta olmak üzere çeşitli konularda temel insani haklardan ve yaşam biçimlerinden uzak yaşıyorlar. Belirli bölgelerde toplu halde bulunan ve il sınırlarımız içerisinde 6 bin kişiye yakın kişinin ilgili mercilerce çok basit bir şekilde çözülecek sorunları insanca yaşamdan uzak tutarcasına bu zamanda onlara reva görmek, görmemezlikten gelmek başta yerel yönetimler olmak yöneticilerin eksikliğidir. Tabii ki bu konuda tarlalarında mevsimlik işçi çalıştıran kişilerin de bu konuda ilgili mercilerden gereken desteği almaya çalışması ve onların hakları noktasında (sigorta başta olmak üzere) duyarlı davranması gerekmektedir. “Suriyeli vatandaşlar kadar kıymetimizin olmadığı ve bir çok şeyden mahrum bırakılıyoruz!” cümlesi ülke topraklarında yaşayan insanların kendilerini nasıl soyutlamaya başladıklarını, başka milletlerin değerli bu topraklarda yaşayanların kıymetsizcesine yaşadığını düşündürerek nasıl kıyasa gittiklerinin en somut göstergelerinden biri. Başta Sayın Valimiz Gökmen Çiçek bu duruma kayıtsız kalmayarak gereken yerlere gerekli talimatları verilmesi noktasında etkin bir rol oynayacak" dedi.