Mevduat hesabı ile ilgili merak edilenler... 10 soruda mevduat hesabı

Son aylarda gündemden düşmeyen mevduat hesabıyla ilgili merak edilenler yanıt buldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de son aylarda gündemden düşmeyen konulardan biri de mevduat hesabı faizleri. Bankalar yüzde 60’lara varan mevduat hesabı faizleri vermeye başlayınca vatandaş da bu hesaplara ilgiyi artırdı. Ancak son günlerde mevduat faizleri yüzde 53’lere kadar geri çekildi.

Peki, faizler düşer mi? Mevduat faizinin önümüzdeki süreçte durumu ne olur? En cazip faiz oranı nasıl bulunur?

Mevduat hesabı faizlerini belirleyen faktörler neler, en cazip faiz oranı nasıl bulunur, şubeye gitmeden mevduat hesabı açılır mı gibi soruları ve daha fazlası bu haberde sıraladı.

1- MEVDUAT HESABI İLE BİRİKİM HESABI ARASINDAKİ FARK NEDİR? Vadeli mevduat hesabı, yatırılan paranın belirli bir süre içinde faiz getirisi sağladığı hesap türü. Vadeli mevduat hesabına yatırdığınız anapara genellikle,1, 3, 6 ay veya 1 yıl gibi belirlediğiniz vadelerde faiz oranı sağlıyor. Birikim hesabı ise birikiminizi yatırdığınız, para yatırma/çekme işleminde bozulmayan bir hesap türü olarak biliniyor ve günlük faiz seçeneği bulunuyor.

2- MEVDUAT FAİZİ NEDİR? Gerçek ya da tüzel kişiler birikimlerini bir bankadaki vadeli mevduat hesabına yatırabilirler. Belirli bir süre için paranın mevduat hesabında kalması sonucunda bankadan elde ettikleri getiri miktarı ise mevduat faizidir.

3- FAİZ ORANLARI NASIL BELİRLENİR? Mevduat faiz oranları, bankalarca yasal otoritenin belirlediği kurallar çerçevesinde serbest piyasa koşulları ve T.C. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Kararları çerçevesinde belirleniyor. Her bankanın kendi mevduat planı için belirlediği mevduat faiz oranı farklı oluyor.

4- MEVDUAT NEDEN GÜNDEMDE? Son aylarda bankalar mevduat faiz oranlarını epey artırdı. Yüzde 60’lara varan faiz oranları, vatandaşların yatırımlarını mevduat hesabı ile değerlendirmesine zemin hazırladı. Bazı vatandaşlar gayrimenkul ya da farklı bir yatırım aracı yerine mevduat hesabını tercih etmeye başladı. Mevduat faizlerinin artmaya devam etmesi, mevduatı cazip hale getirmeye devam edebilir.

5- ŞUBEYE GİTMEDEN MEVDUAT HESABI AÇILIR MI? Günümüzde gelişen teknolojiyle her vatandaş banka şubesine gitmeden internet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden hesap açabilir. Bankaların tamamı, mevcuttaki müşterisine uygulama veya telefon bankacılığı ile hesap açma imkânı sunar. Ayrıca banka şubesine gitmeden hesap açabilmek için o bankada adınıza herhangi bir hesap ya da kredi kartı olmasına gerek yoktur. Eğer henüz çalışmadığınız bir bankada hesap açmak veya o bankanın uzaktan müşterisi olmak isterseniz hesabınız ya da kartınız yoksa da uzaktan bankacılık ile görüntülü görüşme ve NFC özellikli bir telefon ile ilk kez hesap açtırabilirsiniz.



6- FAİZ NASIL ALINIR? Mevduat faizini alabilmek için, planlanan vade süresince paranızı çekmemelisiniz. Eğer vade döneminde paranızı çekmek isterseniz mevduat planını durdurmanız yeterlidir. Anaparayı faiziyle birlikte aynı bankada bulunan vadesiz hesaba aktarabilir ve kullanabilirsiniz. Paranızı planlandığı gibi vade süresince hesabınızda tuttuğunuzda vade sonunda anaparanız üzerine faiz geliri yansır. Vade sonunda farklı bir talimatınız olmadığı sürece o gün için geçerli faiz oranları üzerinden hesabın ilk açılışındaki vade gün sayısı üzerinden yenilenir.

7- HANGİ DURUMDA FAİZ ALINAMAZ? Her mevduat hesabı için vade süresini, hesap açılışında kendiniz seçersiniz. Mevduat hesabınızdaki parayı ilk başta belirlenen vade süresi dolmadan çekerseniz hesabınız kapanır ve faiz alamazsınız. Faiz kazanımı için vade süresince hesabınızın açık kalması gerekir.

8- EN CAZİP MEVDUAT FAİZİ NASIL BULUNUR? Her bankanın mevduat faiz oranı farklı. Bazı bankalar yüzde 50’lerin üzerinde mevduat faiz oranı sunabiliyor. Yatırımınıza en uygun faiz oranını bulmak için bankaların mevduat faizi hesaplama araçları ya da encazip.com adresinden birikimlerinizin size sağlayacağı getiriyi hesaplayabilir ve bankaya gitmeden uzaktan hesap açtırabilirsiniz.

9- MEVDUAT HESAPLARININ ÇEŞİTLERİ VAR MI? Her bankanın vadeli mevduat hesabı, birikim hesabı, döviz hesabı gibi farklı özellikleri olan farklı mevduat hesapları bulunabilir. Örneğin, ‘Enflasyona Endeksli Vadeli Mevduat Hesabı’ enflasyonun altında kalmadan kazandıran hesap türüdür. Bu hesap türünde hesabınızdaki anaparanız, enflasyona karşı değer kaybetmez. Size uygun hesap türünü bulmak için bankaların farklı mevduat hesaplarını ve sağladığı özellikleri öğrenebilirsiniz.

10- UZUN VADE İLE KISA VADE SEÇİMİ ARASINDAKİ FARK?

Mevduat hesabınızda vade süresini uzun tutarsanız faiz oranının yüksek olmasından dolayı daha fazla faiz kazanımı elde edebilirsiniz. Aylık vadede faiz oranı, 6 aylık vadeden daha düşük olacaktır. Kısacası uzun vadede birikiminizden yüksek getiri elde edebilirsiniz.