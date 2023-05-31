Son Dakika
Mevcut Kabine son kez toplanıyor
GÜNDEM 31.05.2023, 09:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Yeni kabine öncesi, son toplantı yapılacak.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını açıklamasının ardından TBMM'deki yemin töreni tarihi de netleşti.
Buna göre, Cuma günü saat 14'te Genel Kurul MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak.
Milletvekilleri il ve isim sırası ile kürsüye gelerek yemin edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıklamadan önce son toplantı yapılacak.
Bugün yapılacak toplantının saati 15.30 olarak belirlendi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|82
|2. Fenerbahçe
|34
|77
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|34
|66
|5. Başakşehir
|34
|56
|6. Trabzonspor
|34
|54
|7. Konyaspor
|34
|49
|8. Kayserispor
|34
|49
|9. Karagümrük
|34
|47
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Alanyaspor
|35
|41
|12. Sivasspor
|35
|40
|13. Ankaragücü
|34
|39
|14. Antalyaspor
|34
|38
|15. İstanbulspor
|34
|35
|16. Giresunspor
|34
|34
|17. Ümraniye
|34
|30
|18. Gaziantep FK
|34
|25
|19. Hatayspor
|34
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|37
|88
|2. Real Madrid
|37
|77
|3. Atletico Madrid
|37
|76
|4. Real Sociedad
|37
|68
|5. Villarreal
|37
|63
|6. Real Betis
|37
|59
|7. Osasuna
|37
|50
|8. Athletic Bilbao
|37
|50
|9. Girona
|37
|49
|10. Rayo Vallecano
|37
|49
|11. Sevilla
|37
|49
|12. Mallorca
|37
|47
|13. Cadiz
|37
|41
|14. Getafe
|37
|41
|15. Valencia
|37
|41
|16. Almeria
|37
|40
|17. Celta Vigo
|37
|40
|18. Real Valladolid
|37
|39
|19. Espanyol
|37
|36
|20. Elche
|37
|24
Röportaj & Söyleşi Tümü