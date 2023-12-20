Metropolis kazısında 1800 yıllık buluntulara rastlandı

Torbalı’daki Metropolis Antik Kenti’nde, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında tarihi miras gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Antik Kent’te bu kez günümüzden yaklaşık 1800 yıl öncesine tarihlenen bir ticaret yapısına ait önemli buluntular keşfedildi.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti’nde, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından yürütülen araştırma ve arkeolojik kazı çalışmalarında tarihi miras gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülen kazı çalışmalarında bugüne kadar çok sayıda anıtsal yapının ortaya çıkarıldığı Metropolis Antik Kenti’nde, bu kez günümüzden yaklaşık 1800 yıl öncesine tarihlenen bir ticaret yapısına ait önemli buluntular keşfedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 2023 yılındaki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkan buluntuları tanıtmak ve gelişmeleri paylaşmak için Antik Kent’in ‘Helenistik Tiyatro’ bölümünde bir basın açıklaması düzenledi.Programa; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı DEÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Serdar Aybek, DEÜ Arkeoloji Bölümünün kurucularından emekli öğretim üyesi ve Antik Kentin ilk Kazı BaşkanıProf. Dr. Recep Meriç, Metropolis Antik Kenti Kazı Heyeti, DEÜ akademik ve idari kadrosu, basın temsilcileri ve öğrenciler katıldılar.

“METROPOLİS’TE TARİHİ SORUMLULUKLARIMIZ VAR”

Basın açıklamasında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Metropolis Antik Kenti'nde ilk bilimsel kazıların 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından başlatılmış olduğuna vurgu yaparak, “Tarih öncesi dönemlere uzanan, kadim medeniyetlerin kesişme noktasında kurulmuş Metropolis Antik Kenti’ndeki değerli mirası koruma görevini 2023 yılı itibariyle yeniden üstlenmiş olmamız, bizler için sadece akademik bir yükümlülük değil; aynı zamanda bu zengin kültürel mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Buradaki ilk bilimsel kazılar 1989 yılında Arkeoloji Bölümümüzün öncülüğünde başlatılmıştı. Arkeoloji Bölümü’ndeki birçok hocamız 30 yılı aşkın süredir devam eden kazı çalışmalarında görev aldı, almaya devam ediyor. Bu anlamda Metropolis’teki arkeolojik kazı ve araştırmalar tekrar başladığı yere, evine döndü diyebiliriz” dedi.

YENİ BİR TİCARET YAPISI KEŞFEDİLDİ

DEÜ tarafındanMetropolis Antik Kenti'nde 2023 yılında sürdürülen kazı çalışmalarında yeni buluntulara rastlandığını ifade eden Rektör Hotar, “Burada günümüzden yaklaşık 1800 yıl önceye tarihlenen bir ticaret yapısına ait önemli buluntular keşfettiğimizin müjdesini vermek isterim. Keşfedilen yapının mozaikli galerilere sahip olduğunu ve çevresinde bir takım ticaret mekanlarını da barındırdığını söyleyebilirim. Bir pazar yapısı olduğunu düşündüğümüz bu yapı, Metropolis’te başka yapılarda da görülen zengin mozaik örneklerine sahip olmakla birlikte; kendi dönemindeki pozisyonunda bulunmuş ayakta sütunları, tuğla dükkanları ve yoğun ticari buluntularıyla henüz daha 1 yıllık bir araştırma sonucu ortaya çıkarılmasına rağmen zengin bir arkeolojik potansiyele sahip. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, Antik Kentimizin sırlarını biraz daha gün yüzüne çıkaran bu gelişmeyi, kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

“KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZİN TANITILMASI İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT”

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak Metropolis’teki tarihi mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade eden Rektör Hotar, sözlerinin devamında şunları kaydetti: “DEÜ olarak son derece önem verdiğimiz Antik Kentimizdeki öncelikli görevimiz; bu tarihi mirası korumak, yeryüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bunu sadece entelektüel bir çaba olarak değil, aynı zamanda bir kültür ve medeniyet hizmeti olarak da görüyoruz. Çünkü burada yürütülen çalışmalar, dünya tarihinin anlaşılmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, ülkemizin kültürel zenginliğinin dünyaya tanıtılması açısından önem taşımaktadır. Antik Kentimizdeki kazı çalışmalarının yeniden Üniversitemize dönmesindeki olurları için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, gerekli izinleri veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza; katkıları için Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek hocamıza, eski Kazı Başkanı Prof. Dr. Recep Meriç'e, Kazı Heyetine ve tüm mensuplarımıza; ayrıca programımıza gösterdikleri için ilgi için basınımızın değerli temsilcilerine şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum.”