Metro İstanbul'dan yürüyen merdiven açıklaması

Metro İstanbul kendilerine yönelten yürüyen merdiven ve asansörle ilgili şikayetlere ilişkin açıklama yayımladı.İSTANBUL (İGFA) - Metro İstanbul, bin 491 adet yürüyen merdiven, 467 asansör ve 58 yürüyen bant ile Türkiye’nin en büyük ekipman parkına sahip işletme olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizin işletmesinde bulunan ekipmanların emre amadelik durumu sürekli olarak takip edilmekte olup, ekipmanlarımız son 3 ay ortalamasında %99,42 emre amadelik oranıyla hizmet sunmuştur. Bu ortalama Metro İstanbul’un 34 yıllık tarihinde bir rekordur, aynı zamanda dünyanın en büyük 44 metrosunun üye olduğu uluslararası metro işletmeleri kıyaslama organizasyonu Comet’in ortalaması olan %98,20’nin çok üzerinde bir performanstır.

Bir kısım yürüyen merdiven ve/veya asansörün tasarruf nedeni ile kapatıldığı iddiası:

Metro yatırımları uzun süreli olarak planlanan yatırımlardır ve yapıldığı tarihteki kapasite planlamasına göre değil gelecek yıllardaki olası ihtiyaç duyulacak kapasiteye göre planlanarak inşa edilirler. 2000 yılı ve sonrasında etaplar halinde açılan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda bazı girişler ve çıkışlar ihtiyaç fazlası olduğu için açılış tarihinden beri kapalı tutulmaktadır. Bu örnekte olduğu gibi kamu kaynaklarını verimli kullanmak ilkemiz gereği ekipmanların bulunduğu alanlarda yolcu sayıları izlenerek belli bir kullanım yoğunluğuna ulaşmadan işletmeye açılmamaktadır. Tasarruf nedeniyle kapalı olduğu iddia edilen ekipmanlar, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere açıldığı günden bu yana kapalı tutulan ekipmanlardır.

Hatlarımızda açıldığı günden itibaren emniyet güçleri tarafından güvenlik sebebi ile açılmasına izin verilmeyen girişler ve bu girişlerde yürüyen merdiven ve asansörler de bulunmaktadır.

Özetle; tüm hatlarımızda etaplar halinde açıldıkları ilk gün itibarıyla bazı girişler ve geçitler ihtiyaç fazlası olduğu için kapalı tutulmaktadır. Bunların hepsi yolcu konforunu engellemeyen, hemen yakınında alternatifi bulunan ekipmanlardır ve bu sebeple önceki yıllarda alınan kapalı tutulma kararı halen uygulanmaktadır."