Metro İstanbul'dan 34. yıl hediyesi

34’ncü kuruluş yıldönümünü kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Metro İstanbul, Cumhuriyetin 100. yılında, yüzde 100 Türk mühendisliği ve tasarımı ürünü yerli üretim raylı sistem aracı ‘Tram34’ü tanıtıp, Metro İstanbul AR-GE Merkezi’ni hizmete açtı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 22 Temmuz 2022 tarihinde başlatılan “300 Günde 300 Proje” maratonunun 300’üncü projesini tanıttı. İBB’nin 34’ncü kuruluş yılını kutlayan iştirak şirketi Metro İstanbul, Cumhuriyetin 100. yılında, yüzde 100 Türk mühendisliği ve tasarımı ürünü yerli üretim raylı sistem aracı “Tram34”ü hayata geçirdi. Tram34’ün tanıtım toplantısı ve Metro İstanbul AR-GE Merkezi açılışı için düzenlenen törende, sırasıyla, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ile İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“BU ŞEHİR İÇİN ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYORUZ”

Metro İstanbul’un Esenler’deki Genel Müdürlük Kampüsü’nde düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Bugün 300’ncü projenin adı; çok kıymetli: Tram34 lansmanı, raylı sistemler ve AR-GE Merkezi’mizin açılışı. Memleketimizin gelişimini simgeleyen işler yaptığınızda daha da gururlanıyorsunuz. Özellikle bu şehrin çocuklarını, gençlerini, kadınlarını çalıştırmaya, çalışmaya, onlarla birlikte hedef yükseltmeye dönük bir süreci tariflerken daha heyecanlanıyorsunuz. İnşallah 400’üncü projeye doğru da yol alırız. Önümüzde bir süremiz daha var. Ben bu dönemi, özenli bir dönem olarak tarifliyorum. Çünkü biz, bu şehir için çalışmayı çok seviyoruz. Çok kısa süre içerisinde, inşallah ülke için de çok çalışmaktan büyük bir onur duyacağımıza inanıyorum. İBB olarak özellikle önceliğimiz, 16 milyon insanımızın hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek. Bunun için çok önem verdiğimiz ve çok mesai harcadığımız, en yüksek bütçeyi de harcadığımız bölüm, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin raylı sistemleri. Net olarak söylemek gerekirse, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük şehrinin ulaşımdaki rahatlaması, ancak raylı sistemlerin gelişmesiyle mümkün.”

"BU DÖNEMİ BİTİRMEK LAZIM"

Bu memleketin 86 milyon insanına güvenen bir akla ihtiyaç var” diyen Başkan İmamoğlu, “Önümüzdeki en vahim engel budur. ‘Ben gidersem ortalık duman olacak!’ Ben gidersem diye bir şey olur mu? Ben sadece sürecin bir aktörüyüm. Ama iş kalıcıdır. Kurum kalıcıdır. Kurallar kalıcıdır. Bunları güçlendirelim. Onları alkışlayalım. Beni alkışlarsanız, kibir olur bu, kibir. ‘Her şeyi bilirim.’ Hadi oradan ya. Benim bildiğimin sınırı belli. Ama şunu iyi biliyorum ve iddia ediyorum: Bugün 16 milyona, yarın 86 milyona güvenmeyi iyi biliyorum. Onun için bu dönemi bitirmek lazım” ifadelerini kullandı.

12 ŞANTİYEYLE BAŞLADIK

‘Aynı anda 10 metro diyoruz’ ama aslında 12 tane şantiyeyle başladık” diyen Metro İstanbul Genel Müdür Soy da “4 tanesini Başkanımızın önderliğinde tamamladık. 8 tanesi için de var gücümüzle çalışıyoruz. 2021 yılının Şubat ayında ben göreve başladım. Başladığımda 13 hatta, 158 istasyonda, 154 kilometre ile hizmet veriyorduk. Bir günde en fazla 2,2-2,3 üç milyon yolcu taşıyabiliyorduk. Bugün; 18 hatta, 214 istasyonda, 214 kilometreyle hizmet veriyoruz. 2022 yılının Ekim ayında, 2 milyon 869 bin yolcu taşıdık. İnşallah bu rekorumuzu, çok yakın zamanda 3 milyonla yenileyeceğiz ve 3 milyon yolcuyu da hep beraber kutlayacağız. Dünya metrolarında yolcu sayılarının azaldığı bir dönemde, Avrupa'nın yolcu sayısı en çok artan metrosu olduk. Metro İstanbul, çok büyük ve çok güçlü bir kuruluş. Türkiye'de raylı sistemleriyle seyahat eden her 2 yolcudan birini, Metro İstanbul taşıyor. Ve tüm diğer şehir içi raylı sistemlerin toplamından daha büyük Metro İstanbul. Sayın Başkanımızın liderliğinde, çok yakın bir gelecekte Paris'i geçerek, Avrupa'nın en büyük üçüncü metrosu olacağız” bilgilerini paylaştı.