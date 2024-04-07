Metina ve Gara'da hava harekâtı

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde her akşam binlerce ilçe sakini komşularıyla iftar sevincini yaşıyor ve ardından Ramazan ayının maneviyatını hissettiği farklı programlarla bir araya gelmeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, "Tüm gücümüzle mücadeleye devam!" notuyla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1776879537155953109