Metina'da 2 terörist etkisiz!

Irak'ın kuzeyindeki Metina Bölgesi'nde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Metina Bölgesi'nde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan pyalşımda, terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ettiği kaydedilerek, "Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1543870561960529921