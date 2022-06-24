Metin Toy Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2022-2023 voleybol sezonu transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Metin Toy’la anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - İç transferde 5 isimle, dış transferde ise 3 oyuncuyla anlaşma sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe forması giyen 1994 doğumlu milli oyuncu Metin Toy’u kadrosuna kattı. Fenerbahçe altyapısında voleybola başlayan Metin Toy, 2012 yılında A Takım’a yükselirken, 6 sezon sarı lacivertli takımda oynadı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Halkbank formaları giyen 2.01 boyundaki oyuncu, geride kalan sezonu ise Fenerbahçe’de geçirdi.

Milli Takım’da da görev yapan Metin Toy, ay yıldızlı formayla 2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası ikinciliği, 2018 Voleybol Erkekler Avrupa Ligi üçüncülüğü ve

2019 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonluğu yaşadı. Metin Toy, Cezayir’de düzenlenecek Akdeniz Oyunları’nda mücadele edecek Erkek Voleybol Milli Takımı kadrosunda da yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde smaçör Dmitrii Bahov, smaçör Gökhan Gökgöz, pasör Murilo Radke, orta oyuncu Uğur Güneş ve pasör çaprazı Berk Dilmenler’le yeniden anlaşmış, libero Caner Ergül, libero Burak Çevik ve orta oyuncu Fatih Cihan’ı kadrosuna katmıştı.