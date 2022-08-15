Meteoroloji’den 16 ile kuvvetli uyarı! Türkiye’de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Marmara ve Batı Karadeniz’de toplam 16 ile kuvvetli yağış, sel, kuvvetli rüzgar ve hortum uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

BURSA 22°C, 30°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 21°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 21°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı