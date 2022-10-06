Meteoroloji uyardı... 'Kuvvetli' geliyor!

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu akşam ile yarın Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, İç Ege'nin güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de, gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ile yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan bir başka uyarıya göre de yarın Antalya'nın batısı ve Muğla'nın güneyinde kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.

Gökgürültülü sağanak yağışın 7 Ekim Cuma günü öğleden sonra Antalya’nın batısı (Korkuteli, Elmalı, Kumluca, Finike, Demre, Kaş ) ile Muğla’nın güneyinde (Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteoroloji ayrıca, İç Ege'nin güneyinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Rüzgarın etkisinin yarın öğleden sonra kaybedeceği tahmin edilirken, fırtına dolayısıyla meydana gelmesi muhtemel ağaç ile direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.