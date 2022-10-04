Meteoroloji öğleden sonra için uyardı! Yurtta bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerini "kuvvetli rüzgar ve fırtına" konusunda uyarırken, Zonguldak çevrelerinde beklenen "kuvvetli yağışlar" konusunda da vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Antalya, Mersin, Adana, Karaman, Çankırı ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah saatlerinden Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yağışların; Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan son uyarıya göre de halen Batı Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ,yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.