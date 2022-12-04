Meteoroloji'den 'yağmur' ve 'kar' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir'in de olduğu olduğu bazı illerin yağmurlu olacağı tahmin ederken, yurdun doğu kesiminde kar yağışı etkili olması beklendiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere ilişkin hava raporunu yayımladı.

Buna göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Artvin kıyıları, Iğdır ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Önemli bir değişikliğin beklenmediği hava sıcaklığnda genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.