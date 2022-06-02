Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı konusunda uyarıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre toz taşınımı olayının yarın (3 Haziran Cuma) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İÇ EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Öte yandan meteorolojik uyarılarda yapılan son hava tahmin raporlarına göre İç Ege'de (Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, İzmir ve Manisa'nın doğusu, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın güneyi) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak akşam saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden dolayı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması istendi.