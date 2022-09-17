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Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak

GÜNDEM 17.09.2022, 08:54
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı akşam 6; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga:1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, Güney Ege’nin güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege’nin kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, Batı Akdeniz’in batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 zamanla 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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