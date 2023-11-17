Meteoroloji'den Marmara'ya 'kuvvetli' uyarı

Marmara Bölgesi'nde yarın ve pazar günü kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, 18 Kasım Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), 19 Kasım Pazar günü ise sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.