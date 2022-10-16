Meteoroloji'den 'kuvvetli' yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’in batısında sağanak yağış, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına, Antalya ve Muğla çevrelerinde de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’in batısında beklenen sağanak yağışların, etkisini artırarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Mersin ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak çevreleri ve Bursa’nın doğusu ile Muğla ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu arada rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.