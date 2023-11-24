Meteoroloji'den 'kuvvetli' uyarı!

Meteoroloji hafta sonu için Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de, Antalya çevreleri ile Konya'nın güneybatısında ve Doğu Akdeniz'da beklenen kuvvetli yağış, sağanak ve fırtınaya karşı uyardı.ANKARA (İGFA) - Meteroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli yağış, sağanak ve fırtına bekleniyor.

MARMARA’NIN BATISI İLE KIYI EGE’DE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinden başlamak üzere zamanla Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi’nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kg/m2) olması beklendiği kaydedildi.

ANTALYA ÇEVRELERİ İLE KONYA’NIN GÜNEYBATISINDA KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Ayrıca yine bu gece saatlerinden itibaren Antalya’nın batısından başlamak üzere, zamanla il geneli ile Konya’nın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya’nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması bekleniyor.

Gökgürültülü sağanak yağışların, zamanla 1800 m üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların da yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden Pazar (26.11.2023) gece saatlerine kadar Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji; sel, su askını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği, muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da önlem alınması gerektiğini kaydetti.