Meteoroloji'den 'kuvvetli' rüzgar ve yağış uyarısı!

Meteoroloji Marmara, Ege, Batı Akadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazar gününüe ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu bölge genelinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın da, İç Ege, Batı Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yetkililer, ağaç. ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesinin yanı sıra ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.