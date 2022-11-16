Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada 17 Kasım Perşembe günü için 37 kente sarı kodlu uyarı yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren, rüzgarın kuvvetlenerek fırtına şeklinde esmesi ve beraberinde sağanak yağış geçişleri beklendiğini açıklayarak uyardı.

İstanbullular kuvvetli rüzgâr nedeniyle deniz ve hava trafiğinde yaşanabilecek aksamalar ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Marmara Bölgesi'nde beklenen fırtınanın 17 Kasım Perşembe günü başlayacağı ve akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de Perşembe günü için kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Öte yandan, güneyin ılık ve yağışlı havasını bölgemize taşıyan sistem nedeniyle beklenen yağmurların Salı gününe kadar sürmesi, önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 15-18°C’ler aralığında seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 21 Kasım’a kadar mevsim normalleri civarında, 21-30 Kasım tarihleri arasında mevsim normalleri ila 1 ila 3°C altında seyredeceği tahmin ediliyor.